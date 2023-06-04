МО: По украинской ДРГ ударили артиллерией при попытке пересечь реку в Белгородской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители Министерства обороны РФ отчитались о пресечении попыток украинских диверсантов форсировать реку в Белгородской области.

Фото: russian.rt.com

Официальное сообщение МО РФ гласит, что 4 июня подразделениям прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы ФСБ России удалось пресечь попытки ДРГ пересечь реку у населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

Нарушить планы противника удалось с помощью артиллерийского удара.

"Противник рассеян и отошёл", — сообщает Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил обратившимся к нему украинским диверсантам.