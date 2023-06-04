Представители Министерства обороны РФ отчитались о пресечении попыток украинских диверсантов форсировать реку в Белгородской области.
Официальное сообщение МО РФ гласит, что 4 июня подразделениям прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы ФСБ России удалось пресечь попытки ДРГ пересечь реку у населённого пункта Новая Таволжанка Белгородской области.
Нарушить планы противника удалось с помощью артиллерийского удара.
"Противник рассеян и отошёл", — сообщает Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил обратившимся к нему украинским диверсантам.
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