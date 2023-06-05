Депутат Бабашов назвал контрнаступление ВСУ началом скорого и ужасного конца для Киева — хлебнут горя

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление ВСУ станет началом скорого и ужасного конца для Киева, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Леонид Бабашов.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Как подчеркнул парламентарий, российская армия укреплена с лихвой, а обычные украинцы, из-за решения своих руководителей идти в наступление, "хлебнут горя".

"Считай, что так называемое контрнаступление станет для преступного киевского режима началом скорого и ужасного конца. К сожалению, из-за действий своих властей, обычные украинцы тоже хлебнут горя", — заявил депутат РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что любое наступление со стороны ВСУ приведёт к огромным потерям живой силы противника и техники, в том числе и предоставленной НАТО.