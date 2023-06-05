Контрнаступление ВСУ станет началом скорого и ужасного конца для Киева, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Леонид Бабашов.
Как подчеркнул парламентарий, российская армия укреплена с лихвой, а обычные украинцы, из-за решения своих руководителей идти в наступление, "хлебнут горя".
"Считай, что так называемое контрнаступление станет для преступного киевского режима началом скорого и ужасного конца. К сожалению, из-за действий своих властей, обычные украинцы тоже хлебнут горя", — заявил депутат РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что любое наступление со стороны ВСУ приведёт к огромным потерям живой силы противника и техники, в том числе и предоставленной НАТО.
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