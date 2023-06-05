Наступление ВСУ: кадры боя и уничтожения бронетехники США на Запорожском фронте

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На Запорожском фронте вчера, 4 июня, началось наступление украинской армии.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Издание "Русская Весна" предоставила кадры близкого боя и уничтоженную бронетехнику, поставленную из США.

"В ходе начавшегося локального наступления на Времьевском выступе на стыке Запорожского и Южно-Донецкого участков фронта враг потерял значительное количество переданной американцами бронетехники, в том числе MRAP MaxxPro", — пишет издание.

Мотострелковые роты и бронегруппы Вооружённых сил Украины атаковали подразделения Восточного округа ВС РФ на пяти направлениях. Но в результате длительного боя националисты были остановлены, несмотря на ввод резервов, по которым армия РФ активно наносила артиллерийские удары.

Всего киевский режим бросил в бой до шести батальонов пехоты.