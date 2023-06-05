Врачи в Киеве уже увидели первыми первые "плоды" контрнаступления ВСУ.
В столицу Украины прибыл поезд с Купянска, в котором восемь вагонов забиты трупами и ранеными.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Бессмысленное и беспощадное уничтожение киевской властью украинского народа", — отмечает ведущий Первого канала.
Напомним, по данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ во вчерашнем наступлении в Южнодонецком направлении составили более 250 человек, 16 танков, 21 боевая бронированная машина, три боевые машины пехоты.
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