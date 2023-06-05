Медики Киева пожинают первые "плоды" контрнаступления: огромное количество раненых

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врачи в Киеве уже увидели первыми первые "плоды" контрнаступления ВСУ.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75458

В столицу Украины прибыл поезд с Купянска, в котором восемь вагонов забиты трупами и ранеными.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Бессмысленное и беспощадное уничтожение киевской властью украинского народа", — отмечает ведущий Первого канала.

Напомним, по данным Министерства обороны РФ, потери ВСУ во вчерашнем наступлении в Южнодонецком направлении составили более 250 человек, 16 танков, 21 боевая бронированная машина, три боевые машины пехоты.

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