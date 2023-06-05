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Военкор Сладков назвал три опасных направления наступления ВСУ

1:35
Силовые структуры

Боевики украинской армии давят на российские фланги под Артёмовском в направлении Клещеевки и Курдюмовки. Сами населённые пункты ВСУ не штурмуют, но обстреливают передовые позиции ВС РФ. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Военкор Сладков назвал три опасных направления наступления ВСУ
Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Командование украинских войск стягивает силы в район Часова Яра и к Ивановскому. Российская артиллерия ведёт беспрерывный огонь по этим направлениям, указал военкор. ВСУ пытаются выровнять фронт по линии Пивничное — Курдюмовка — Клещевка, чтобы занять господствующие высоты.

"С этого рубежа противник может развивать наступление в глубь, нанося удар встык между частями первого и второго корпусов", — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Также ВСУ активизировались на Авдеевском направлении в районе Водяного и Опытного. Однако эти атаки успеха украинской армии не принесли, и противник отступил с потерями. На Угледарском направлении ВСУ попытались нанести удар по двум направлении танковой ротой с поддержкой пехоты.

"Суммарно в бой на двух направлениях по Угледаром было брошено до батальона. Здесь ВСУ понесли серьёзные потери в технике и живой силе. Потеряли, как минимум, семь танков и десяток бронемашин. Потери в личном составе до двух рот. <...> Скоро мы увидим атаку на одном направлении силами уже до батальона", — указал военкор.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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