Боевики украинской армии давят на российские фланги под Артёмовском в направлении Клещеевки и Курдюмовки. Сами населённые пункты ВСУ не штурмуют, но обстреливают передовые позиции ВС РФ. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
Командование украинских войск стягивает силы в район Часова Яра и к Ивановскому. Российская артиллерия ведёт беспрерывный огонь по этим направлениям, указал военкор. ВСУ пытаются выровнять фронт по линии Пивничное — Курдюмовка — Клещевка, чтобы занять господствующие высоты.
"С этого рубежа противник может развивать наступление в глубь, нанося удар встык между частями первого и второго корпусов", — написал Сладков в своём Telegram-канале.
Также ВСУ активизировались на Авдеевском направлении в районе Водяного и Опытного. Однако эти атаки успеха украинской армии не принесли, и противник отступил с потерями. На Угледарском направлении ВСУ попытались нанести удар по двум направлении танковой ротой с поддержкой пехоты.
"Суммарно в бой на двух направлениях по Угледаром было брошено до батальона. Здесь ВСУ понесли серьёзные потери в технике и живой силе. Потеряли, как минимум, семь танков и десяток бронемашин. Потери в личном составе до двух рот. <...> Скоро мы увидим атаку на одном направлении силами уже до батальона", — указал военкор.
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