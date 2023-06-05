Телеграм-канал WarGonzo проинформировал о начале встречных боёв в Марьинке на донецком фронте. Киевский режим активно стремится перехватить инициативу на этом направлении, отмечают российские военкоры.
Боевики ВСУ предприняли попытку контратаки под населёнными пунктами Опытное и Водяное.
Артиллеристы российской армии подвергли массированным обстрелам Авдеевку, Невельское, Карловку, Первомайское и Нью-Йорк. Укронацисты продолжают наносить мощные удары по Горловке и Донецку в ДНР.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.