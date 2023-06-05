WarGonzo: встречные бои начались в Марьинке на донецком фронте

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Телеграм-канал WarGonzo проинформировал о начале встречных боёв в Марьинке на донецком фронте. Киевский режим активно стремится перехватить инициативу на этом направлении, отмечают российские военкоры.

Фото: live24.ru

Боевики ВСУ предприняли попытку контратаки под населёнными пунктами Опытное и Водяное.

Артиллеристы российской армии подвергли массированным обстрелам Авдеевку, Невельское, Карловку, Первомайское и Нью-Йорк. Укронацисты продолжают наносить мощные удары по Горловке и Донецку в ДНР.