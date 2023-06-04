Глава администрации Донецка Кулемзин заявил о мощном обстреле Кировского района

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики киевского режима в очередной раз подвергли массированному обстрелу столицу ДНР — Донецк.

Фото: РИА Новости

Из заявления руководителя городской администрации Алексея Кулемзина следует, что в воскресенье, 4 июня, под мощным огнём укронацистов оказался Кировский район.

Местная власть зафиксировала "прилёты" украинских снарядов рядом с шахтой "Лидиевка".

Информация о разрушениях, жертвах и раненых уточняется, заявил Кулемзин.