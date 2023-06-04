Боевики киевского режима в очередной раз подвергли массированному обстрелу столицу ДНР — Донецк.
Из заявления руководителя городской администрации Алексея Кулемзина следует, что в воскресенье, 4 июня, под мощным огнём укронацистов оказался Кировский район.
Местная власть зафиксировала "прилёты" украинских снарядов рядом с шахтой "Лидиевка".
Информация о разрушениях, жертвах и раненых уточняется, заявил Кулемзин.
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