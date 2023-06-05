Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказали об активности украинской армии на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
"Противник активизировался в нашей зоне ответственности", — подчеркнул военный эксперт, слова которого приводит РИА Новости.
По данным агентства, эту информацию о ситуации на фронте Марочко получил в понедельник, пятого июня, утром от своих источников.
Ранее подполковник ЛНР в отставке сказал, что ВСУ за неделю потеряли на Луганском направлении более двух тысяч военных.
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