Подполковник ЛНР в отставке заявил об активизации ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко рассказали об активности украинской армии на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

Фото: Министерство обороны Украины

"Противник активизировался в нашей зоне ответственности", — подчеркнул военный эксперт, слова которого приводит РИА Новости.

По данным агентства, эту информацию о ситуации на фронте Марочко получил в понедельник, пятого июня, утром от своих источников.

Ранее подполковник ЛНР в отставке сказал, что ВСУ за неделю потеряли на Луганском направлении более двух тысяч военных.