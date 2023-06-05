Марочко сообщил, что ВС РФ на Луганском направлении уничтожили более 2 тыс. бойцов ВСУ за неделю

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Более двух тысяч солдат ВСУ и иностранных наёмников были ликвидированы армией России на Луганском направлении за неделю. Такой информацией поделился подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Фото: РИА Новости

"На Луганском тактическом направлении уничтожено порядка 2 300 украинских боевиков и наёмников".

Также известно об уничтожении 70 автомобилей, 24 боевых бронированных машин, трех танков, 58 гаубичных и реактивных артиллерийских систем.

Ранее Марочко заявил, что на территорию Харькова и его окрестностей прибыли подразделения иностранных наёмников.