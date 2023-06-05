Более двух тысяч солдат ВСУ и иностранных наёмников были ликвидированы армией России на Луганском направлении за неделю. Такой информацией поделился подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.
"На Луганском тактическом направлении уничтожено порядка 2 300 украинских боевиков и наёмников".
Также известно об уничтожении 70 автомобилей, 24 боевых бронированных машин, трех танков, 58 гаубичных и реактивных артиллерийских систем.
Ранее Марочко заявил, что на территорию Харькова и его окрестностей прибыли подразделения иностранных наёмников.
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