Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации отражают атаки армии Украины на этом направлении. Как подчеркнул чиновник, ВСУ не могут прорвать оборону.
"Активные боевые действия продолжаются", — отметил политик, слова которого передаёт РИА Новости.
Также Рогов сказал, что украинские военные стали чаще обстреливать тыл в этом регионе. Для нанесения ударов солдаты используют британские ракеты Storm Shadow, сообщил представитель администрации.
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