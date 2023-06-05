Рогов: ВСУ пытаются наступать на Запорожском направлении, чтобы выйти к Азовскому морю

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска пытаются вести активные наступательные действия на Запорожском направлении для выхода к Азовскому морю, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, Киев планирует коротким путём дойти до Азовского моря, чтобы впоследствии предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.

"Допускаю, что это направление выбрано именно для реализации этих планов", — подчеркнул Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Как пояснил чиновник, на стыке Запорожской области и ДНР выстроена надёжная российская оборона. Он добавил, что данный участок линии соприкосновения является сложным для ВСУ.

Ранее Рогов проинформировал о возобновлении активных боёв в районе Времевьеского выступа на Запорожском направлении. Киев бросил в атаку новые силы, столкновения продолжаются.