Украинские войска пытаются вести активные наступательные действия на Запорожском направлении для выхода к Азовскому морю, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, Киев планирует коротким путём дойти до Азовского моря, чтобы впоследствии предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.
"Допускаю, что это направление выбрано именно для реализации этих планов", — подчеркнул Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Как пояснил чиновник, на стыке Запорожской области и ДНР выстроена надёжная российская оборона. Он добавил, что данный участок линии соприкосновения является сложным для ВСУ.
Ранее Рогов проинформировал о возобновлении активных боёв в районе Времевьеского выступа на Запорожском направлении. Киев бросил в атаку новые силы, столкновения продолжаются.
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