Политолог Сергей Марков считает, что атаки на Белгородскую область были частью плана ВСУ.
Марков прокомментировал активизацию украинской армии на фронтах, где ВСУ предприняли попытки наступать в районе Угледара и Соледара. Политолог предположил, что ВСУ пытаются пробить дорогу на Мариуполь к Азовскому морю.
"Белгород был отвлекающим маневром ВСУ… поэтому такие фейки и медийный шум", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ смогли незаметно перейти в наступление левее Угледара.
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