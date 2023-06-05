Марков о наступлении ВСУ: Белгород был отвлекающим маневром

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков считает, что атаки на Белгородскую область были частью плана ВСУ.

Фото: russian.rt.com

Марков прокомментировал активизацию украинской армии на фронтах, где ВСУ предприняли попытки наступать в районе Угледара и Соледара. Политолог предположил, что ВСУ пытаются пробить дорогу на Мариуполь к Азовскому морю.

"Белгород был отвлекающим маневром ВСУ… поэтому такие фейки и медийный шум", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ смогли незаметно перейти в наступление левее Угледара.