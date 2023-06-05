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Марков о наступлении ВСУ: Белгород был отвлекающим маневром

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Силовые структуры

Политолог Сергей Марков считает, что атаки на Белгородскую область были частью плана ВСУ.

Марков о наступлении ВСУ: Белгород был отвлекающим маневром
Фото: russian.rt.com

Марков прокомментировал активизацию украинской армии на фронтах, где ВСУ предприняли попытки наступать в районе Угледара и Соледара. Политолог предположил, что ВСУ пытаются пробить дорогу на Мариуполь к Азовскому морю.

"Белгород был отвлекающим маневром ВСУ… поэтому такие фейки и медийный шум", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ смогли незаметно перейти в наступление левее Угледара.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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