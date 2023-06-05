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Ходаковский: ВСУ смогли скрытно перейти в наступление левее Угледара

0:58
Силовые структуры

Боевики ВСУ ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешли в наступление левее Угледара. Об этом сообщил в своём Telegram-канале комбат "Востока" Александр Ходаковский в понедельник утром. По его словам, противнику пока что сопутствует успех.

Ходаковский: ВСУ смогли скрытно перейти в наступление левее Угледара
Фото: freeua.ru

Командир рассказал, что перемещения ВСУ начали производить во второй половине ночи, создавая впечатление, что продолжат давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновосёловкой. До тридцати единиц бронетехники было зафиксировано аэроразведкой в тактическом районе, однако точку "всплытия" установить на получилось из-за ограниченных возможностей.

В итоге ударная группа почти незамеченной вышла на рубеж атаки.

"Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии", — заключил Ходаковский.

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Уничтоженная бронетехника НАТО на Запорожском направлении
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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