Боевики ВСУ ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешли в наступление левее Угледара. Об этом сообщил в своём Telegram-канале комбат "Востока" Александр Ходаковский в понедельник утром. По его словам, противнику пока что сопутствует успех.
Командир рассказал, что перемещения ВСУ начали производить во второй половине ночи, создавая впечатление, что продолжат давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновосёловкой. До тридцати единиц бронетехники было зафиксировано аэроразведкой в тактическом районе, однако точку "всплытия" установить на получилось из-за ограниченных возможностей.
В итоге ударная группа почти незамеченной вышла на рубеж атаки.
"Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии", — заключил Ходаковский.
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