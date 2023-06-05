Ходаковский: ВСУ смогли скрытно перейти в наступление левее Угледара

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики ВСУ ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешли в наступление левее Угледара. Об этом сообщил в своём Telegram-канале комбат "Востока" Александр Ходаковский в понедельник утром. По его словам, противнику пока что сопутствует успех.

Фото: freeua.ru

Командир рассказал, что перемещения ВСУ начали производить во второй половине ночи, создавая впечатление, что продолжат давление на участке вчерашнего прорыва под Великоновосёловкой. До тридцати единиц бронетехники было зафиксировано аэроразведкой в тактическом районе, однако точку "всплытия" установить на получилось из-за ограниченных возможностей.

В итоге ударная группа почти незамеченной вышла на рубеж атаки.

"Традиционно задавив связь, противник сумел поставить нас в затруднительное положение. Ситуация в развитии", — заключил Ходаковский.

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