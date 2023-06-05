Wargonzo: враг пытается подвезти резервы к Новодонецкому

Серьёзные бои сейчас разворачиваются за населённый пункт Новодонецкое, расположенный по линии фронта посередине между Великой Новосёловкой и Угледаром.

Фото: topwar.ru

ВСУ фактически удалось вклиниться на два километра вглубь ранее контролируемой Россией территории и зацепиться за окраины посёлка.

Об этом сообщает в Telegram-канале проект Семёна Пегова Wargonzo.

"Не совсем верна информация о том, что разведка "проспала" этот удар, по нашим данным — колонну бронетехники в Золотой Ниве засекли еще поздней ночью. В итоге неонацисты сейчас пытаются закрепиться на окраинах села и очень активно подвозят резервы, не считаясь с потерями", — отметил военкор.

Броневики гоняют как челноки, как только один подбивают — на его место присылается новый. Действуют ВСУ слажено и организовано, и день сегодня будет тяжёлым, подытожил журналист.

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