Хайруллин: российские подразделения берут в клещи Купянск

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На фоне анонсов наступления армии Украины, ВС РФ смогли продвинуться в районе Авдеевки и Купянска.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

"Надо набраться терпения и не поддаваться панике, потому что позиция на нашей стороне. Созданы штурмовые бригады, уже несколько даже не бригад, а создано несколько корпусов штурмовых, которые только и ждут своего момента. Эти отряды называются "Штурм", скоро они будут звучать в публичном пространстве", — в своём видеоблоге сказал военный корреспондент.

Он отметил, что на данный момент эти отряды работают на Купянском направлении, а сейчас там идет охват города — то же самое, что было под Артёмовском, Северодонецком и Лисичанском.

Армия России действует всегда, как положено по науке — укрепленный пункт охватывает с флангов и начинает душить противника, подытожил Хайруллин.

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