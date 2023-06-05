Онуфриенко заявил, что ВС РФ будут провоцировать и перемалывать ВСУ в Авдеевке

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Успешные манёвры ВС РФ на Авдеевском и Марьинском направлении вынудят противника выделить часть резервов, которые должны быть задействованы в ходе наступления под Угледаром. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Фото: dnr-hotline.ru

На данный момент основная задача российской армии в Авдеевке состоит в том, чтобы выйти к дороге от населённого пункта Орловка. Именно через эту трассу ВСУ получают снабжение и перебрасывают его в свой укрепрайон. После того как дорога перейдёт под контроль ВС РФ, украинских боевиков в регионе ожидает битва, похожая на сражение за Артёмовск, указал Онуфриенко.

"Украина будет вынуждена для сохранения этого укрепрайона постоянно идти в атаку, чтобы отодвинуть наши войска на прежние позиции, а мы будем перемалывать постоянно наступающие силы противника. Спровоцировать их на это будет достаточно просто", — подчеркнул Онуфриенко в беседе с изданием "Украина.ру".