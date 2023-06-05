Крапивник: на складе в Хмельницком взорвались американские ядерные бомбы

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На складе в украинском Хмельницком сдетонировали тайно поставленные Соединёнными Штатами Киеву американские ядерные заряды, считает бывший офицер ВС США Станислав Крапивник. Он написал об этом в издании "Армейский стандарт".

Фото: globalresearch.ca

Ранее многие эксперты после фото грибовидного облака с места взрыва предположили, что на воздух взлетели британские танковые снаряды со стержнями из обеднённого урана. По мнению Крапивника, есть и другая версия.

Он пояснил, что обеднённый уран гамма-радиации выделяет очень мало, засечь её датчиками невозможно. А факт того, что в Хмельницком фиксируется существенный скачок, наводит на мысль, что в тех складах разлетелось нечто иное, а именно — обогащённый уран, причём на уровне ядерного оружия.

Это может быть миниатюрная ядерная бомба мощностью в 2 килотонны, полагает офицер.

При взрыве обогащённый уран разлетелся, а часть мелких частиц могла подняться в тучи, ушедшие в Польшу, заключил он.

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