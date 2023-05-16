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МК: после взрыва "снарядов с ураном" в Хмельницком стали твориться непонятные вещи

1:42
Силовые структуры

На Украине стали происходить странные вещи после колоссального по своим масштабам взрыва склада боеприпасов в городе Хмельницком. Предположительно, там могли находиться и снаряды с обеднённым ураном.

МК: после взрыва "снарядов с ураном" в Хмельницком стали твориться непонятные вещи
Фото: mil.ru

При этом власти заявляют, что всё в порядке, воздух чист и никаких химических загрязнений в нём нет, а радиационные замеры фиксируют показатели в 2,5 раза ниже допустимого уровня. Правда, местное население таким заявлениям не очень верит, пишет "МК".

Местных жителей беспокоит то, что в Хмельницком началась внезапная работа по очистке городского водопровода, чрезмерная активность коммунальной техники, а также то, что на следующий день после взрыва на складе, на берега Южного Буга массового выбрасывало мёртвую рыбу.

Не стали власти объяснять и эвакуацию из города в Одессу 90 человек. Начали самостоятельно покидать Хмельницкий в разных направлениях и остальные горожане, хотя их не слишком много. А некоторые вспоминают аварию на Чернобыльской АЭС, когда людям тоже ничего не говорили несколько дней.

По словам политолога Александра Дудчака, это совершенно разные истории. Тогда была катастрофа и огромное желание государства спасать людей, а здесь нет ничего подобного, на собственное население Киеву плевать, заметил эксперт.

Но чтобы понимать, какой вред это может причинить людям, не нужно быть большим специалистом. Даже небольшая доза может с пылью попадать в организм и наносить сильный ущерб, вызывать рак и другие заболевания, заключил аналитик.

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Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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