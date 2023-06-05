Александр Коц: ВСУ будут пытаться разрезать ДНР надвое и прорваться к Мариуполю

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ уже начали обещанное масштабное контрнаступление, которое заключается в нескольких ударах по различным направлениям.

Фото: Telegram-канал Александра Коца

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

"Наступление ВСУ уже идёт. Происходящее в Белгородской области, в Артёмовске, под Угледаром, на Запорожском направлении — это всё элементы наступательной операции. Тем более что вчера распространялся украинский пропагандистский ролик о том, что никаких объявлений о контрнаступлении не будет, и планы любят тишину. Собственно, никто и не выйдет перед экранами, и не скажет: "Мы начинаем контрнаступательную операцию", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал Коц.

По его словам, у Киева есть несколько вариантов, но он в любом случае будет рваться в тыл к ВС РФ. А основные усилия боевиков сосредоточены на Угледарском направлении — ВСУ пошли в наступление усиленной группировкой. Националисты не пойдут на Угледар в лоб, они попытаются обойти с юга и пойти в сторону Волновахи, чтобы разрезать ДНР надвое.

Но Киев может пойти и в сторону Мариуполя, чтобы перерезать коридор в Крым, подытожил Коц.