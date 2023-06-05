РВ: первый танк Leopard брошен в ходе наступления ВСУ под Угледаром

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось фото первого танка Leopard, который боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) бросили в ходе сегодняшней попытки прорыва под Угледаром. Кадры обнародовали источники, связанные с морской пехотой группировки "Восток", сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Напомним, о том, что противник применил впервые сегодня немецкие танки "Леопард" в наступлении на Южно-Донецком участке фронта заявил замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Репортёры отметили, что ранее ЦИПСО вбрасывали в боты каналов фейковые фото с американскими БМП Bradley и "Леопардами". Однако в данном случае авторы уверяют, что фото настоящее.

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