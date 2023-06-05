РВ: военные РФ перешли в контратаку на Времьевском выступе, уничтожая ВСУ

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные из 127-й дивизии ВС РФ перешли в контратаку на Времьевском выступе, уничтожая и отбрасывая боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале со ссылкой на источники с мест.

Фото: informing.ru

По их словам, Нескучное не взято украинской армией, там российские войска, которые выходят на связь каждые два часа. В ходе наступления ВСУ понесли потери техники на минных полях и смогли зайти на передовые позиции ВС РФ, но нарвались на ожесточённый отпор танков и пехоты, прикрываемых огнём артиллерии и авиации.

Подразделения 127-й дивизии армии России после артподготовки двинулась в контратаку. Российские бойцы обратили боевиков ВСУ в бегство.

Предварительно, ВСУ потеряли 20 танков, 41 БТР, 16 бронированных машин, 4 артиллерийских установки и более 300 человек личного состава ранеными и убитыми. Бои сейчас продолжаются, заключили военкоры.

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