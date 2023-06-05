РВ: две роты ВСУ пошли в наступление под Горловкой на Майорск

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) силами до двух рот при поддержке бронетехники пошли в наступление под Горловкой. Об этом пишут в понедельник вечером военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: n4k.ru

Сообщается, что противник бросил в атаку на позиции российских военных под Майорском до 15 танков и бронемашин. Враг был встречен с позиций артиллеристами, миномётчиками и танкистами.

ВСУ в ходе боя потеряли часть техники и начали откатываться в серую зону. По противнику там продолжают работать гаубицы и реактивные системы залпового огня армии России.

Ранее сегодня утром комбат Александр Ходаковский заявил, что ВСУ смогли скрытно перейти в наступление левее Угледара в ДНР.

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