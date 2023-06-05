Зенитчики российской армии сбили в Херсонской области самолёт ВВСУ Су-25.
Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
По информации, штурмовик украинских ВВС прикрывал попытку высадки речного десанта боевиков армии Украины на левобережье Днепра. Также сообщается, что попытка высадки десанта ВСУ пресечена.
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины пытается отрицать большие потери в контрнаступлении.
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