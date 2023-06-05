Сбит украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта ВСУ в Херсонской области

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зенитчики российской армии сбили в Херсонской области самолёт ВВСУ Су-25.

Фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

По информации, штурмовик украинских ВВС прикрывал попытку высадки речного десанта боевиков армии Украины на левобережье Днепра. Также сообщается, что попытка высадки десанта ВСУ пресечена.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины пытается отрицать большие потери в контрнаступлении.

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