Из-за серьёзных потерь в ходе контрнаступления Генштаб ВСУ примитивно пытается оправдаться за публикуемые кадры украинской уничтоженной техники.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
После того, как в Интернете стало появляться видео с горящей техникой ВСУ, Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего армии Украины заявило, что в России в ближайшее время "начнут распространять недостоверную информацию о наступлении, его направлениях и потерях ВСУ, даже если контрнаступления и нет".
Киевская пропаганда уговаривает своё население "не верить видеороликам русских и верить лишь официальным спикерам и сводкам украинского Генштаба".
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