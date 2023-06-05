Командование ВСУ пытается отрицать большие потери в контрнаступлении

Из-за серьёзных потерь в ходе контрнаступления Генштаб ВСУ примитивно пытается оправдаться за публикуемые кадры украинской уничтоженной техники.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

После того, как в Интернете стало появляться видео с горящей техникой ВСУ, Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего армии Украины заявило, что в России в ближайшее время "начнут распространять недостоверную информацию о наступлении, его направлениях и потерях ВСУ, даже если контрнаступления и нет".

Киевская пропаганда уговаривает своё население "не верить видеороликам русских и верить лишь официальным спикерам и сводкам украинского Генштаба".