В ходе отражения атаки украинских националистов на Южно-Донецком российские военные уничтожили более полутора тысяч боевиков ВСУ и военную технику противника, в том числе восемь немецких танков Leopard и три французских машины AMX-10RC, сообщили в Минобороны России.
Кроме прочего, ликвидировали свыше 100 бронированных машин.
"Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 "Леопардов" производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин", — говорится в официальном сообщении военного ведомства страны.
О крупномасштабной попытке наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении сообщили 4 июня. Согласно информации Минобороны, 5 июня украинские националисты пытались продолжить манёвры, но все атаки были отражены, ВСУ понесли потери.
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