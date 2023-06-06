МО РФ: российские бойцы уничтожили на Южно-Донецком направлении восемь танков Leopard и три "француза"

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе отражения атаки украинских националистов на Южно-Донецком российские военные уничтожили более полутора тысяч боевиков ВСУ и военную технику противника, в том числе восемь немецких танков Leopard и три французских машины AMX-10RC, сообщили в Минобороны России.

Фото: Pinterest

Кроме прочего, ликвидировали свыше 100 бронированных машин.

"Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 "Леопардов" производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин", — говорится в официальном сообщении военного ведомства страны.

О крупномасштабной попытке наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении сообщили 4 июня. Согласно информации Минобороны, 5 июня украинские националисты пытались продолжить манёвры, но все атаки были отражены, ВСУ понесли потери.