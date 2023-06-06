В Киеве и области звучат взрывы. Удары по ряду областей Украины

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В столице Украины Киеве и в области звучат мощные взрывы, сообщают украинские СМИ. Согласно информации, воздушная тревога объявлена практически на всей территории страны.

Фото: Коммерсант.ру

Так, согласно сообщению, взрывы звучат:

Полтавской,

Днепропетровской,

Харьковской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Житомирской областях.

Кроме прочего. несколько "прилётов" зафиксировали по самому Киеву.

"ПВО пытается отразить удар. Предварительно 30 минут назад были пуски ракет с шестью бомбардировщиков ТУ-95мс из района Каспийского Моря", — передают "Военкоры Русская весна".