Пленный "азовец"* признался в расстреле мирных граждан с детьми

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пленный боевик нацбатальона "Азов"* признался, что ему приходилось стрелять по мирным людям в Мариуполе. По его словам, весной 2022 года он открыл огонь по автомобилю, где были в том числе и трое детей.

Фото: lv.sputniknews.ru

Как рассказал боевик, команду стрелять по машине с мирными людьми отдал командир. Авто якобы двигалось в том месте, где по данным ВСУ могли находиться российские военные.

"По команде старшего "Огонь!" мы начали стрелять по машине, — рассказал "азовец"* РИА Новости. — В машине находилось двое мужчин — один 50 лет, второй где-то 30 лет, две женщины 50 и 30 лет и трое детей: где-то шесть лет — самый маленький, восемь лет и девочка лет 10-11 лет".

Как пояснил националист, водитель машины скончался на месте, что стало с пассажиром на переднем сидении — он не знает, а маленький мальчик получил ранение в руку. Судьбой выживших, как признался сам "азовец"*, он не интересовался.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.