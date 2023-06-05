В Курской области приземлился БПЛА с символикой "Азова"*

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В городе Судже Курской области приземлился украинский беспилотник с нацистской символикой, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Фото: t.me/wargonzo

По словам губернатора, судя по "раскраске", БПЛА принадлежит боевикам из террористического батальона "Азов"*.

"В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону "Азов"*, — сообщил Старовойт.

Губернатор поблагодарил за службу и своевременную реакцию пограничников и армейцев. Нёс ли БПЛА заминированный снаряд, глава области не уточнил.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.