В городе Судже Курской области приземлился украинский беспилотник с нацистской символикой, сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, судя по "раскраске", БПЛА принадлежит боевикам из террористического батальона "Азов"*.
"В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону "Азов"*, — сообщил Старовойт.
Губернатор поблагодарил за службу и своевременную реакцию пограничников и армейцев. Нёс ли БПЛА заминированный снаряд, глава области не уточнил.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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