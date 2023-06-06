Оккупированной ВСУ части Херсонской области грозит гуманитарная катастрофа, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По словам главы области, российские удары по позициям украинских националистов стали результативнее, ВС РФ "выносят" склады с боеприпасами и укреппункты врага.
"Это срывает планы киевского режима на так называемое "контрнаступление", которое ранее там со всей серьёзностью планировали начать в апреле, самое позднее — в начале мая", — пояснил сальдо ТАСС.
Однако, по словам губернатора, на подконтрольной Киеву части Херсонщины, ВСУшники устроили настоящий "гуманитарный террор". Украинские националисты даже не пытаются помочь мирным жителям, а только "обвешивают" их долгами.
"Если поначалу оккупационные власти ещё внедряли какие-то, пусть и символические, гуманитарные программы, то теперь они практически свёрнуты. На людей повесили груз коммунальных долгов, начали отбирать за них имущество", — резюмировал Сальдо.
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