Сальдо проинформировал о ситуации на Херсонщине: обстановка тяжёлая, близкая к гуманитарной катастрофе

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Оккупированной ВСУ части Херсонской области грозит гуманитарная катастрофа, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По словам главы области, российские удары по позициям украинских националистов стали результативнее, ВС РФ "выносят" склады с боеприпасами и укреппункты врага.

Фото: inosmi.ru

"Это срывает планы киевского режима на так называемое "контрнаступление", которое ранее там со всей серьёзностью планировали начать в апреле, самое позднее — в начале мая", — пояснил сальдо ТАСС.

Однако, по словам губернатора, на подконтрольной Киеву части Херсонщины, ВСУшники устроили настоящий "гуманитарный террор". Украинские националисты даже не пытаются помочь мирным жителям, а только "обвешивают" их долгами.

"Если поначалу оккупационные власти ещё внедряли какие-то, пусть и символические, гуманитарные программы, то теперь они практически свёрнуты. На людей повесили груз коммунальных долгов, начали отбирать за них имущество", — резюмировал Сальдо.