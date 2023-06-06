ВСУ стягивают западные артиллерийские системы к линии соприкосновения по трём направлениям линий фронта, сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ротация идёт на:
Как подчеркнул эксперт, по большей части на участки стягивают западное оружие. Оно было замечено на линии соприкосновения и раньше, но в гораздо меньших количествах, сообщил Марочко РИА Новости.
Так, по информации военного эксперта, уже зафиксированы:
По данным Марочко, техника была замечена "средствами объективного контроля и агентурной сетью за несколько суток" в зоне ответственности Южной группировки российских войск.
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