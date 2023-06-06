Марочко назвал три направления на фронте, куда ВСУ стягивают артиллерию

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ стягивают западные артиллерийские системы к линии соприкосновения по трём направлениям линий фронта, сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко.

Фото: globallookpress.com

По его словам, ротация идёт на:

Купянском,

Краснолиманском,

Донецком направлениях.

Как подчеркнул эксперт, по большей части на участки стягивают западное оружие. Оно было замечено на линии соприкосновения и раньше, но в гораздо меньших количествах, сообщил Марочко РИА Новости.

Так, по информации военного эксперта, уже зафиксированы:

САУ "Caesar" (Франция),

САУ "Paladin" и М109 (США),

"Panzerhaubitze 2000" (ФРГ),

"Krab" (Польша),

гаубицы L-118 и FH70 (Великобритания),

М777 (США).

По данным Марочко, техника была замечена "средствами объективного контроля и агентурной сетью за несколько суток" в зоне ответственности Южной группировки российских войск.