Около 16 тысяч человек проживают в зонах подтопления на подконтрольных киевскому режиму территориях после разрушения Каховской ГЭС.
Через пять часов уровень воды после разрушения гидрообъекта достигнет критического уровня, и только теперь Киев объявляет эвакуацию.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По состоянию на 8:00 полностью или частично затоплены населённые пункты Тягинка, Львово, Одрадокаменка, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, херсонский микрорайон Остров.
Ранее Украина уже объявила эвакуацию из районов правобережья: н. п. Ивановка, Лево, Николаевка, Ольговка, Понятовка, Приднепров, Тягинка, Токаревка и частично херсонский остров Корабел.
На данный момент ВСУ наносят артиллерийские удары по району Каховской ГЭС, передает РИА Новости.
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