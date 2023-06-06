РВ: через 5 часов уровень воды у Каховской ГЭС достигнет критического уровня, Киев объявил эвакуацию

Около 16 тысяч человек проживают в зонах подтопления на подконтрольных киевскому режиму территориях после разрушения Каховской ГЭС.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/75693

Через пять часов уровень воды после разрушения гидрообъекта достигнет критического уровня, и только теперь Киев объявляет эвакуацию.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По состоянию на 8:00 полностью или частично затоплены населённые пункты Тягинка, Львово, Одрадокаменка, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, херсонский микрорайон Остров.

Ранее Украина уже объявила эвакуацию из районов правобережья: н. п. Ивановка, Лево, Николаевка, Ольговка, Понятовка, Приднепров, Тягинка, Токаревка и частично херсонский остров Корабел.

На данный момент ВСУ наносят артиллерийские удары по району Каховской ГЭС, передает РИА Новости.