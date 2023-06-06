Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: войска ВС Украины начинают обещанное контрнаступление
РВ: боевики ВСУ бегут с островов у Херсона после подрыва Каховской ГЭС
Астролог Лебеденко проинформировала знаки зодиака о приоритетах в любви
RT: Удар по Каховской ГЭС этой ночью наносили, предположительно, из РСЗО "Ольха"
В США ожидают больших потерь ВСУ в зоне СВО
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области превысило 50 человек
Стали известны первые официальные подробности о частичном разрушении Каховской ГЭС
Приговор о дискредитации ВС РФ в отношении экс-мэра Екатеринбурга вступил в силу
Марочко назвал три направления на фронте, куда ВСУ стягивают артиллерию

Экстренные службы: на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов

0:51
Силовые структуры

После украинского ночного удара 6 июня на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов.

Экстренные службы: на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов
Фото: РИА Новости

Об этом сообщают экстренные службы Херсонской области.

В зону подтопления теперь могут попасть не менее 80 населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Днепр.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уже подтверждал, что многочисленными ударами боевиков ВСУ по Каховской ГЭС на станции разбиты шандоры (перекрывающие водопропускные отверстия задвижки). В итоге разрушения начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, однако сама дамба пока устояла.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что критической опасности для ЗАЭС разрушение на Каховской ГЭС пока не представляет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.

Туристка из РФ пожаловалась на хамское отношение к россиянам на курорте в Турции
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова
Автомобилистам грозят новые штрафы с 1 сентября 2023 года
Боевики ВСУ перешли в наступление под Угледаром
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
Последние материалы
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области превысило 50 человек
Экстренные службы: на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов
Стали известны первые официальные подробности о частичном разрушении Каховской ГЭС
Приговор о дискредитации ВС РФ в отношении экс-мэра Екатеринбурга вступил в силу
Марочко назвал три направления на фронте, куда ВСУ стягивают артиллерию
Более 30 человек подозреваются в подготовке госпереворота в Киргизии
Зачем надевать презерватив на горловину расширительного бачка
Рогов: критической опасности для Запорожской АЭС разрушение на Каховской ГЭС пока не представляет
СНБО Украины: Зеленский собирает экстренное заседание из-за разрушений на Каховской ГЭС
В США на паруснике при загадочных обстоятельствах обнаружили три трупа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников