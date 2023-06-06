Экстренные службы: на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После украинского ночного удара 6 июня на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов.

Фото: РИА Новости

Об этом сообщают экстренные службы Херсонской области.

В зону подтопления теперь могут попасть не менее 80 населённых пунктов, которые расположены ниже по течению реки Днепр.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уже подтверждал, что многочисленными ударами боевиков ВСУ по Каховской ГЭС на станции разбиты шандоры (перекрывающие водопропускные отверстия задвижки). В итоге разрушения начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, однако сама дамба пока устояла.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что критической опасности для ЗАЭС разрушение на Каховской ГЭС пока не представляет.