Советник главы "Росэнергоатома" Карчаа: Украина концентрирует силы на правом берегу Днепра

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник руководителя "Росэнергоатома" Ренат Карчаа предупредил, что ВСУ стягивают вооружения и военных к правому берегу Днепра.

Фото: Авторство: Ralf1969. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343361

"Я бы определил ситуацию как стабильно напряжённую. Идёт демонстрация наращивания силы (со стороны Киева. — Прим. ред.)", — подчеркнул советник в эфире телеканала "Россия-24".

Вместе с этим собеседник журналистов порассуждал о рисках для Запорожской АЭС. По его словам, российская сторона контролирует обстановку и готова к любым атакам противника. Как напомнил Карчаа, станцию охраняют сотрудники Росгвардии.