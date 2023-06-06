Советник руководителя "Росэнергоатома" Ренат Карчаа предупредил, что ВСУ стягивают вооружения и военных к правому берегу Днепра.
"Я бы определил ситуацию как стабильно напряжённую. Идёт демонстрация наращивания силы (со стороны Киева. — Прим. ред.)", — подчеркнул советник в эфире телеканала "Россия-24".
Вместе с этим собеседник журналистов порассуждал о рисках для Запорожской АЭС. По его словам, российская сторона контролирует обстановку и готова к любым атакам противника. Как напомнил Карчаа, станцию охраняют сотрудники Росгвардии.
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