Сальдо: ВСУ провели разведку малыми группами в устье реки Днепр в Херсонской области

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о разведывательной активности ВСУ в регионе.

Фото: скрин wiadomosci.onet.pl

Сальдо сообщил, что малые группировки ВСУ провели разведывательные мероприятия в дельте реки Днепр в Херсонской области. Он заверил, что на линии боевого соприкосновения российская армия держит ситуацию под полным контролем.

"Все попытки обострения будут немедленно пресекаться", — объяснил представитель региона.

Ранее Владимир Сальдо объяснил, почему ВСУ не удастся захватить Крым.