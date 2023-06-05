Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о разведывательной активности ВСУ в регионе.
Сальдо сообщил, что малые группировки ВСУ провели разведывательные мероприятия в дельте реки Днепр в Херсонской области. Он заверил, что на линии боевого соприкосновения российская армия держит ситуацию под полным контролем.
"Все попытки обострения будут немедленно пресекаться", — объяснил представитель региона.
Ранее Владимир Сальдо объяснил, почему ВСУ не удастся захватить Крым.
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