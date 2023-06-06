Сладков: Киев растягивает фронт, воевать становится дороже

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев рассчитывает раздёргать оборонительный потенциал России и растягивает фронт, нанося удары на разных участках. Об этом заявил журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Фото: freeua.ru

Однако, в чём военный смысл этого, по его мнению, непонятно. Любая активность противника и любая его атака готовятся в тылу, а российские военные сейчас мастера по разгрому украинских тыловых скоплений и формирований, отметил репортёр.

Киев, скорее всего решил отдать приоритет информационному фронту, несмотря на то, что США толкают его в наступление. Уверенности в боевой победе Украины не имеет, зато создаёт "шухер" на множестве атак, и много об этом рассказывает, пояснил Сладков.

Он считает, что России выгоднее была бы решительная атака ВСУ и решительный их разгром. И в Киеве это понимают, поэтому имитируют бурную деятельность. Воевать становится дороже и для них, и для нас, заключил военкор.

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