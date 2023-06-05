Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросили в наступление на флангах у Артёмовска бронегруппы и штурмовые роты. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что мощнейшая артподготовка была начата в понедельник с ночи почти по всему фронту на флангах Артёмовска. Российские военные рассказали, что за всю спецоперацию такого не могут припомнить.
Наступление ВСУ началось около четырёх часов утра в районе Соледара, Клещеевки и Берховки. Десантники ВС РФ сразу же сожгли один танк и две БМП, рассеяв пехоту. По ней ударила артиллерия, добивая врага.
Противник дошёл до передовых позиций в районе Берховки, завязались ожесточённые бои, добавили авторы издания. По их словам, здесь позиции удерживали в том числе и мобилизованные. Занять населённый пункт враг не смог.
Ожесточённые бои на флангах Артёмовска местами затихли, а местами продолжаются, от бойцов с мест поступает новая информация, заключили репортёры.
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