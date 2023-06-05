РВ: после мощнейшей артподготовки ВСУ пошли в наступление на флангах у Артёмовска

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросили в наступление на флангах у Артёмовска бронегруппы и штурмовые роты. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Отмечается, что мощнейшая артподготовка была начата в понедельник с ночи почти по всему фронту на флангах Артёмовска. Российские военные рассказали, что за всю спецоперацию такого не могут припомнить.

Наступление ВСУ началось около четырёх часов утра в районе Соледара, Клещеевки и Берховки. Десантники ВС РФ сразу же сожгли один танк и две БМП, рассеяв пехоту. По ней ударила артиллерия, добивая врага.

Противник дошёл до передовых позиций в районе Берховки, завязались ожесточённые бои, добавили авторы издания. По их словам, здесь позиции удерживали в том числе и мобилизованные. Занять населённый пункт враг не смог.

Ожесточённые бои на флангах Артёмовска местами затихли, а местами продолжаются, от бойцов с мест поступает новая информация, заключили репортёры.

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