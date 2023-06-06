Песков: в приграничных с Украиной российских регионах принимают меры по наведению порядка

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о ситуации в российских регионах, которые граничат с Украиной.

Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина сказал, что на такой территории работают спецслужбы и военные.

"Принимаются меры для наведения порядка", — подчеркнул Песков во время брифинга.

Ранее сообщалось, что Шебекинский городской округ в Белгородской области находится под мощными обстрелами со стороны украинской армии. Военный корреспондент Александр Коц отмечал, что военные используют для ударов артиллерию, миномёты и реактивные системы залпового огня.