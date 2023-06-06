Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о ситуации в российских регионах, которые граничат с Украиной.
Пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина сказал, что на такой территории работают спецслужбы и военные.
"Принимаются меры для наведения порядка", — подчеркнул Песков во время брифинга.
Ранее сообщалось, что Шебекинский городской округ в Белгородской области находится под мощными обстрелами со стороны украинской армии. Военный корреспондент Александр Коц отмечал, что военные используют для ударов артиллерию, миномёты и реактивные системы залпового огня.
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