Военкор Александр Коц проинформировал о том, что боевики ВСУ практически непрерывно обстреливают город Шебекино в Белгородской области.
Укронацисты наносят удары из артиллерии и миномётов. Периодически "подключаются" также РСЗО.
По предварительной информации, в воскресенье, 4 июня, зафиксированы прилёты в Вериговке и на хуторе Стадников.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 12:30 о том, что российские системы ПВО сработали над Белгородом. Последствия на земле в настоящее время уточняют сотрудники оперативных служб, заявил глава региона.
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В Москве уровень инфицирования венерическими заболеваниями более чем в пять раз выше средних показателей по стране.