Боевики ВСУ непрерывно бьют по Шебекино из миномётов, артиллерии и РСЗО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор Александр Коц проинформировал о том, что боевики ВСУ практически непрерывно обстреливают город Шебекино в Белгородской области.

Фото: https://t.me/vvgladkov

Укронацисты наносят удары из артиллерии и миномётов. Периодически "подключаются" также РСЗО.

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