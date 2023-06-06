Руководитель немецкого правительства Олаф Шольц выступил сегодня с заявлением о том, что ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС лежит на Москве. Канцлер Германии акцентировал внимание на том, что её прорыв — это "эскалация насилия со стороны России".
"Это даёт новое измерение (украинскому конфликту — прим. ред.), но согласуется с тем, как Путин ведёт эту войну", — заявил Шольц в интервью корреспондентам WDR.
Следует отметить, что Кремль возлагает ответственность за инцидент на Киев. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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