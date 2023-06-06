На правом побережье Херсона, временно подконтрольном киевскому режиму, в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС оказались затопленными один микрорайон и восемь населённых пунктов, следует из заявления руководителя обладминистрации Александра Прокудина.
По состоянию на половину восьмого утра 6 июня частично либо полностью были затоплены: Львове, Тягинка и Одрадокаменка в Бериславском районе, а также Ивановка, Понятовка, Никольское, Белозёрка, Токаревка и микрорайон Остров в Херсонском районе.
"Мы понимаем, что будут подтоплены другие населённые пункты, готовы к этому", — заявил Прокудин.
На территории критической зоны на правом берегу реки Днепр оказались до 16 тысяч человек. Эвакуация продолжается, сообщил глава местной администрации.
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