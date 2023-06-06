Военный эксперт Борис Рожин проинформировал сегодня о том, что по состоянию на третий день активного наступления напор боевиков ВСУ ослаб в силу предыдущих неудач и колоссальных потерь.
На Донецком направлении укронацисты предприняли целую серию атак под Авдеевкой в ДНР — как к югу, так и к северу. Однако, значительных результатов противник там так и не добился.
Рыбарь сообщил также о том, что российские военнослужащие успешно отбили атаки врага под Майорском.
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