Рожин сообщил об отсутствии успехов ВСУ под Авдеевкой на донецком направлении

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Борис Рожин проинформировал сегодня о том, что по состоянию на третий день активного наступления напор боевиков ВСУ ослаб в силу предыдущих неудач и колоссальных потерь.

Фото: СмК

На Донецком направлении укронацисты предприняли целую серию атак под Авдеевкой в ДНР — как к югу, так и к северу. Однако, значительных результатов противник там так и не добился.

Рыбарь сообщил также о том, что российские военнослужащие успешно отбили атаки врага под Майорском.