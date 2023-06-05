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Боевики ВСУ наносят хаотичные удары сразу по нескольким районам Донецка и Макеевки

0:38
Силовые структуры

Боевики киевского режима сегодня наносят хаотичные удары одновременно по нескольким районам столицы ДНР.

Боевики ВСУ наносят хаотичные удары сразу по нескольким районам Донецка и Макеевки
Фото: СмК

С утра в понедельник, 5 июня, зафиксированы "прилёты" 155-миллиметровых "натовских" снарядов и ракет РСЗО на территориях Куйбышевского, Петровского и Киевского районов Донецка, сообщает военкор Евгений Поддубный.

Под массированным огнём со стороны позиций укронацистов также город-спутник — Макеевка. ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, там пострадали мирные жители.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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