Боевики ВСУ наносят хаотичные удары сразу по нескольким районам Донецка и Макеевки

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики киевского режима сегодня наносят хаотичные удары одновременно по нескольким районам столицы ДНР.

Фото: СмК

С утра в понедельник, 5 июня, зафиксированы "прилёты" 155-миллиметровых "натовских" снарядов и ракет РСЗО на территориях Куйбышевского, Петровского и Киевского районов Донецка, сообщает военкор Евгений Поддубный.

Под массированным огнём со стороны позиций укронацистов также город-спутник — Макеевка. ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, там пострадали мирные жители.