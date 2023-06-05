Боевики киевского режима сегодня наносят хаотичные удары одновременно по нескольким районам столицы ДНР.
С утра в понедельник, 5 июня, зафиксированы "прилёты" 155-миллиметровых "натовских" снарядов и ракет РСЗО на территориях Куйбышевского, Петровского и Киевского районов Донецка, сообщает военкор Евгений Поддубный.
Под массированным огнём со стороны позиций укронацистов также город-спутник — Макеевка. ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, там пострадали мирные жители.
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Доктор Санни Патель рекомендует употреблять чеснок (один-два зубчика), свежие ягоды, жирую рыбу, тёмный шоколад и куркуму.