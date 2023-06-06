DefenceNet: контрнаступление ВСУ развивается по провальному сценарию

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление вооружённых сил Украины (ВСУ) развивается по провальному сценарию при огромных потерях. Об этом пишет обозреватель греческого издания DefenceNet.

Фото: Telegram

Журналист заявляет, что есть видеосвидетельства того, как бригады ВСУ превращаются в груды металлолома.

Отчёты на Артёмовском и Соледарском направлениях никак не годятся для украинского контрудара, добавил автор статьи, приводя цифры потерь техники и личного состава украинской армии.

По мнению публициста, контрнаступление ВСУ может в ближайшие дни превратиться для них в своеобразные Арденны.

Также греческий обозреватель выдвигает версию, что от взрыва дамбы Каховской ГЭС тактически выигрывают только украинцы, которые пытаются таким образом уничтожить все оборонительные позиции армии России на левом берега Днепра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.