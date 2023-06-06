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Глава Минобороны Шойгу озвучил потери ВС РФ при отражении наступления ВСУ

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Силовые структуры

В течение трёх суток войска киевского режима предприняли попытку наступления на нескольких участках фронта. Однако ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться успеха. Противник понёс существенные потери.

Глава Минобороны Шойгу озвучил потери ВС РФ при отражении наступления ВСУ
Фото: mil.ru

"К сожалению, не обошлось и без наших потерь", — заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Во время отражения наступления ВСУ погиб 71 военнослужащий российской армии, 210 бойцов получили ранения. Также повреждены 15 танков, девять БМП, два автомобиля и девять орудий, сообщил министр.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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