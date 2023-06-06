Глава Минобороны Шойгу озвучил потери ВС РФ при отражении наступления ВСУ

0:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В течение трёх суток войска киевского режима предприняли попытку наступления на нескольких участках фронта. Однако ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться успеха. Противник понёс существенные потери.

Фото: mil.ru

"К сожалению, не обошлось и без наших потерь", — заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Во время отражения наступления ВСУ погиб 71 военнослужащий российской армии, 210 бойцов получили ранения. Также повреждены 15 танков, девять БМП, два автомобиля и девять орудий, сообщил министр.