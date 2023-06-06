В течение трёх суток войска киевского режима предприняли попытку наступления на нескольких участках фронта. Однако ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться успеха. Противник понёс существенные потери.
"К сожалению, не обошлось и без наших потерь", — заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Во время отражения наступления ВСУ погиб 71 военнослужащий российской армии, 210 бойцов получили ранения. Также повреждены 15 танков, девять БМП, два автомобиля и девять орудий, сообщил министр.
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