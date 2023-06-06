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МО РФ показало видео уничтожения иностранной техники, в том числе танков Leopard

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Силовые структуры

Министерство обороны России показало видео уничтожения натовской бронетехники, в том числе западных танков Leopard.

МО РФ показало видео уничтожения иностранной техники, в том числе танков Leopard
Фото: https://t.me/RVvoenkor/46665

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что за три дня боёв потери Вооружённых сил Украины составили до 3715 военнослужащих.

По словам министра обороны Российской Федерации, также боевики ВСУ потеряли 52 танка, пять самолётов, два вертолёта, 207 бронемашин, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что сбит украинский самолёт Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта бандеровцев в Херсонской области.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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