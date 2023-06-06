Министерство обороны России показало видео уничтожения натовской бронетехники, в том числе западных танков Leopard.
Ранее глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что за три дня боёв потери Вооружённых сил Украины составили до 3715 военнослужащих.
По словам министра обороны Российской Федерации, также боевики ВСУ потеряли 52 танка, пять самолётов, два вертолёта, 207 бронемашин, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что сбит украинский самолёт Су-25, прикрывавший попытку высадки десанта бандеровцев в Херсонской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.