Американский ветеран Ноктис Дрейвен обвинил украинского лидера Владимира Зеленского и его западных коллег, которые, по мнению эксперта, отдают приказы, в уничтожении бойцов ВСУ ради корыстных целей.
"Как ветеран войны я сочувствую украинским солдатам", — подчеркнул специалист в социальны сетях.
Вместе с этим он призвал военных оставлять позиции, переходить на сторону Москвы или просто отступать. Запад и президент Украины заставляют граждан поверить, что они борются и погибают за свободу, в то время как власть заботится только о геополитических устремлениях Вашингтона и его партнёров, сказал ветеран. По его мнению, Зеленский не действует самостоятельно, а передаёт приказы американских чиновников.
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