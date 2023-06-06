Американский ветеран Дрейвен призвал украинских военных перейти на сторону России: "Я им сочувствую"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский ветеран Ноктис Дрейвен обвинил украинского лидера Владимира Зеленского и его западных коллег, которые, по мнению эксперта, отдают приказы, в уничтожении бойцов ВСУ ради корыстных целей.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Как ветеран войны я сочувствую украинским солдатам", — подчеркнул специалист в социальны сетях.

Вместе с этим он призвал военных оставлять позиции, переходить на сторону Москвы или просто отступать. Запад и президент Украины заставляют граждан поверить, что они борются и погибают за свободу, в то время как власть заботится только о геополитических устремлениях Вашингтона и его партнёров, сказал ветеран. По его мнению, Зеленский не действует самостоятельно, а передаёт приказы американских чиновников.