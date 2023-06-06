"РВ": ВСУ бросили на прорыв танки в Харьковской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросили на прорыв танки в Харьковской области. Об этом сообщают вечером во вторник военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале со ссылкой на источники с мест.

Фото: n4k.ru

Издание пишет, что в атаку на одном из участков фронта на Купянском направлении пошла бронегруппа ВСУ в составе не менее шести танков, а также с другой техникой.

Наступление отражают мотострелки 6-й армии из-под Выборга, противник уже понёс потери, добавили репортёры.

Ранее стало известно о том, что из ВСУ сбежали семь морских пехотинцев с оружием.

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