Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросили на прорыв танки в Харьковской области. Об этом сообщают вечером во вторник военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале со ссылкой на источники с мест.
Издание пишет, что в атаку на одном из участков фронта на Купянском направлении пошла бронегруппа ВСУ в составе не менее шести танков, а также с другой техникой.
Наступление отражают мотострелки 6-й армии из-под Выборга, противник уже понёс потери, добавили репортёры.
Ранее стало известно о том, что из ВСУ сбежали семь морских пехотинцев с оружием.
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