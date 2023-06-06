RT: из ВСУ сбежали семь морских пехотинцев с оружием

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из украинской армии дезертировали семь вооружённых морских пехотинцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в экстренных службах, знакомый с ситуацией.

Фото: discover24.ru

По его словам, побег произошёл из-за отсутствия нормальной амуниции, конфликта с командирами и дедовщины в подразделении.

Речь идёт о солдатах 38-й бригады морской пехоты вооружённых сил Украины (ВСУ). Вероятно, они прячутся на территории Николаевской области, пишет издание в своём Telegram-канале.

Добавим, ранее также не раз заявлялось, что количество случаев дезертирства и самоубийств среди боевиков ВСУ значительно выросло в последнее время.

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