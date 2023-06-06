Российская армия вернула Новодонецкое под свой контроль, но боевики ВСУ перегруппировались и снова пошли в атаку. Об этом сообщили военные корреспонденты Telegram-канала WarGonzo.
В этот раз штурмовые подразделения противника решили зайти в населённый пункт сразу с нескольких сторон. В наступлении была задействована одна танковая рота. Однако российская разведка вовремя зафиксировала движение ВСУ, после чего артиллерия и военнослужащие ОБТФ "Каскад" отбили атаку неприятеля.
"Это были два часа жёсткого боя. Покрошили мы их нормально. Но они готовят ещё наступление. Надеемся, что привезут технику по-интереснее, мы готовы их разматывать по-взрослому", — сообщили солдаты ВС РФ.
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