Украинским войскам не удалось прорвать оборону российской армии на Угледарском направлении. Боевики ВСУ сочли своё положение невыгодным и отступили с захваченных ранее позиций. Об этом сообщил командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
Накануне противник зацепился за населённый пункт Новодонецкое, за исключением нескольких улиц, однако сейчас контроль за населённым пунктом восстановлен российскими силами.
"Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске. Отечественная связь отработала надёжно, импортную уложили сразу. Сегодня обстановка на уровне привычного фона, видимо, идёт перегруппировка", — указал комбат в своём Telegram-канале.
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