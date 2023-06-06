Ходаковский: российские войска вернули контроль над Новодонецким

Украинским войскам не удалось прорвать оборону российской армии на Угледарском направлении. Боевики ВСУ сочли своё положение невыгодным и отступили с захваченных ранее позиций. Об этом сообщил командир батальона "Восток", заместитель начальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Фото: vk.com

Накануне противник зацепился за населённый пункт Новодонецкое, за исключением нескольких улиц, однако сейчас контроль за населённым пунктом восстановлен российскими силами.

"Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске. Отечественная связь отработала надёжно, импортную уложили сразу. Сегодня обстановка на уровне привычного фона, видимо, идёт перегруппировка", — указал комбат в своём Telegram-канале.